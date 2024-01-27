Городская Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городская Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Городской Григорий Степанович

Отец ребёнка: Городской Степан Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Городской Андрей Степанович

Отец ребёнка: Городской Степан Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Городской Степан Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Городской Степан Стефан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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