Городская Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Городской Григорий Степанович
Отец ребёнка: Городской Степан Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Городской Андрей Степанович
Отец ребёнка: Городской Степан Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Городской Степан Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Городской Степан Стефан Михайлович
Смерть
Неизвестно