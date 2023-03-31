Попов Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Григорий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1907

Сын: Попов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Попова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Попова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Попова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Попова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Попова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусник Калерия Григорьевна

Мать ребёнка: Попова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна

Смерть
Неизвестно
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