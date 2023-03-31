Попов Григорий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1907
Сын: Попов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусник Калерия Григорьевна
Мать ребёнка: Попова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна
Смерть
Неизвестно