Попова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
09.06.1907

Сын: Попов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусник Калерия Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Григорий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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