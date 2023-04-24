Попова Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1907
Сын: Попов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусник Калерия Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно