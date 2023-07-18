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Разживин Александр Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Разживин Серафим Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разживина Елена Александровна

Мать ребёнка: Разживина Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разживина Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разживин Роман Александрович

Мать ребёнка: Разживина Галина Павловна

Смерть
Неизвестно