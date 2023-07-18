Разживин Александр Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Разживин Серафим Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разживина Елена Александровна
Мать ребёнка: Разживина Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разживин Роман Александрович
Мать ребёнка: Разживина Галина Павловна
Смерть
Неизвестно