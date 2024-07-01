Федотова (Голубович) Варвара Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1908
Дата смерти03.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1908
По семейным воспоминаниям родилась 17 декабря 1910 года, что не соответствует действительности. | 1908. № 235. Ноября 27 (рождена)/ Декабря 7 (крещена)/ Варвара/ Бобруйский мещанин Сергей Карнеев Голу... Показать все
Место жительства
Неизвестно
город Шяуляй
Бракосочетание
23.10.1928
В отделе загса имеется на хранении запись акта о заключении брака №597 | от 23 октября 1928 года, совершённая бюро загс города Бобруйска Могилёвской области на Федотова Михаила Николаева и Голубович В... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федотов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
06.05.1930
Дочь: Федотова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Федотов Михаил Николаевич
Смерть
03.04.1990
город Шяуляй
Причина смерти: гидронефрома левой почки