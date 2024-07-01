Федотова (Голубович) Варвара Сергеевна 27.11.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова (Голубович) Варвара Сергеевна

Федотова (Голубович) Варвара Сергеевна

Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

27.11.1908

Дата смерти

03.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1908

Отец: Голубович Сергей Корнеевич

Мать: Голубович (Товкач) Мария Петровна

Бобруйск, Могилёвская область
По семейным воспоминаниям родилась 17 декабря 1910 года, что не соответствует действительности. | 1908. № 235. Ноября 27 (рождена)/ Декабря 7 (крещена)/ Варвара/ Бобруйский мещанин Сергей Карнеев Голу... Показать все
Место жительства
Неизвестно
город Шяуляй
Бракосочетание
23.10.1928

Муж: Федотов Михаил Николаевич

Бобруйск, Могилёвская область
В отделе загса имеется на хранении запись акта о заключении брака №597 | от 23 октября 1928 года, совершённая бюро загс города Бобруйска Могилёвской области на Федотова Михаила Николаева и Голубович В... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Михаил Николаевич

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
06.05.1930

Дочь: Федотова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Федотов Михаил Николаевич

Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
03.04.1990
город Шяуляй
Причина смерти: гидронефрома левой почки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.