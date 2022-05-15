Федотова Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.05.1930
Дата смерти15.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1930
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.08.1953
город Шяуляй
Рождение ребёнка
20.09.1953
Отец ребёнка: Шалкаускас Вацловас Иокубо
город Шяуляй
Развод
1959
Бракосочетание
15.12.1960
Смерть
15.05.2022