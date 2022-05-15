Федотова Лидия Михайловна 06.05.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотова Лидия Михайловна

Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

06.05.1930

Дата смерти

15.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1930

Отец: Федотов Михаил Николаевич

Мать: Федотова (Голубович) Варвара Сергеевна

Бобруйск, Могилёвская область
Развод
Неизвестно

Муж: Федотов Аркадий Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
?.08.1953

Муж: Шалкаускас Вацловас Иокубо

город Шяуляй
Рождение ребёнка
20.09.1953

Сын: Федотов Игорь Аркадьевич

Отец ребёнка: Шалкаускас Вацловас Иокубо

город Шяуляй
Развод
1959

Муж: Шалкаускас Вацловас Иокубо

Бракосочетание
15.12.1960

Муж: Федотов Аркадий Яковлевич

Смерть
15.05.2022
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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