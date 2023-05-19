Фильченко (Красикова) Матрёна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильченко (Красикова) Матрёна Матвеевна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1891 ст.

Муж: Фильченко Митрофан Александрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1895 ст.

Дочь: Фильченко Анастасия Митрофановна

Отец ребёнка: Фильченко Митрофан Александрович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.

Дочь: Кузьменко Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Фильченко Митрофан Александрович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1901 ст.

Сын: Фильченко Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Фильченко Митрофан Александрович

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно