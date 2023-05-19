Фильченко (Красикова) Матрёна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1895 ст.
Дочь: Фильченко Анастасия Митрофановна
Отец ребёнка: Фильченко Митрофан Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1897 ст.
Дочь: Кузьменко Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Фильченко Митрофан Александрович
Рождение ребёнка
23.08.1901 ст.
Сын: Фильченко Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Фильченко Митрофан Александрович
Смерть
Неизвестно