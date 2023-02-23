Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов Геннадий Степанович
Казахстан, г. Щучинск
Рождение ребёнка
Около 1971
Сын: Мартемьянов ?
Отец ребёнка: Мартемьянов Геннадий Степанович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1999