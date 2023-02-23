Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1971 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов Геннадий Степанович

Казахстан, г. Щучинск
Рождение ребёнка
Около 1971

Сын: Мартемьянов ?

Отец ребёнка: Мартемьянов Геннадий Степанович

Развод
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Геннадий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Геннадий Степанович

Смерть
Около 1999
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