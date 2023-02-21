Демидова Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти14.07.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1889
Сын: Демидов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Демидов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.1903
Отец ребёнка: Демидов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1906