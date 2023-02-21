Демидова Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

14.07.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Демидов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Демидов Алексей Николаевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1903

Сын: Демидов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Демидов Алексей Николаевич

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Алексей Николаевич

Смерть
14.07.1906
Громково, Богородский, Московская область
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