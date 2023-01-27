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Демидов Алексей Николаевич

Место рождения

Шустино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

06.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Голубев Николай Димидович

Мать: не указана

Шустино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Демидов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Демидова Прасковья Степановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1903

Сын: Демидов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Демидова Прасковья Степановна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
06.02.1907
Громково, Богородский, Московская область

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