Демидов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти06.02.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Голубев Николай Димидович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1889
Сын: Демидов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Демидова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
02.02.1903
Мать ребёнка: Демидова Прасковья Степановна
Смерть
06.02.1907