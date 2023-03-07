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Леонов (Левонов) Григорий Иванов

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Место рождения

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Левонов Иван

Мать: ?

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
13.11.1842

Жена: Левонова Пелагея Филиппова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1846

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Левонова Пелагея Филиппова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1847

Сын: Леонов Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Левонова Пелагея Филиппова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1857

Сын: Левонов Ануфрий Григорьев

Мать ребёнка: Левонова Пелагея Филиппова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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