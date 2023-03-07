Леонов (Левонов) Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Левонов Иван
Мать: ?
Бракосочетание
13.11.1842
Рождение ребёнка
27.06.1846
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Левонова Пелагея Филиппова
Рождение ребёнка
22.05.1847
Мать ребёнка: Левонова Пелагея Филиппова
Рождение ребёнка
02.06.1857
Сын: Левонов Ануфрий Григорьев
Мать ребёнка: Левонова Пелагея Филиппова
Смерть
Неизвестно