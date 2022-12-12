Грушецкая (Хитрово) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушецкая (Хитрово) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

?.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1899 ст.

Муж: Грушецкий Евгений Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Поручителем на венчании по жениху был его старший брат Александр Николаевич Грушецкий Возраст жениха 24 года, православный, первым браком, студент Императорского Петербургского Университета
Рождение ребёнка
03.05.1900

Дочь: Грушецкая Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1901

Дочь: Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1903

Сын: Грушецкий Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1910

Дочь: Грушецкая Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич

Смерть
?.10.1956
Жуковский, Жуковский, Московская область
Проживала в Москве, но последние годы переехала к семье младшей дочери в г. Жуковский
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