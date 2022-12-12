Грушецкая (Хитрово) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти?.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1899 ст.
Поручителем на венчании по жениху был его старший брат Александр Николаевич Грушецкий Возраст жениха 24 года, православный, первым браком, студент Императорского Петербургского Университета
Рождение ребёнка
03.05.1900
Дочь: Грушецкая Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
20.08.1901
Дочь: Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
31.03.1903
Сын: Грушецкий Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
25.04.1910
Дочь: Грушецкая Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Грушецкий Евгений Николаевич
Смерть
?.10.1956
Жуковский, Жуковский, Московская область
Проживала в Москве, но последние годы переехала к семье младшей дочери в г. Жуковский