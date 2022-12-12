Грушецкий Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1899 ст.
Поручителем на венчании по жениху был его старший брат Александр Николаевич Грушецкий Возраст жениха 24 года, православный, первым браком, студент Императорского Петербургского Университета
Рождение ребёнка
03.05.1900
Дочь: Грушецкая Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Грушецкая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.1901
Дочь: Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Грушецкая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
31.03.1903
Сын: Грушецкий Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Грушецкая Мария Михайловна
Рождение ребёнка
25.04.1910
Дочь: Грушецкая Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Грушецкая Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно
Чернигов
строил мост, был расстрелян после революции вместе с другими инженерами (6 человек)