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Грушецкий Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1899 ст.

Жена: Грушецкая Мария Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Поручителем на венчании по жениху был его старший брат Александр Николаевич Грушецкий Возраст жениха 24 года, православный, первым браком, студент Императорского Петербургского Университета
Рождение ребёнка
03.05.1900

Дочь: Грушецкая Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Грушецкая Мария Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1901

Дочь: Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Грушецкая Мария Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1903

Сын: Грушецкий Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Грушецкая Мария Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1910

Дочь: Грушецкая Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Грушецкая Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
Чернигов
строил мост, был расстрелян после революции вместе с другими инженерами (6 человек)
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