Кислинский (однодворец) Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислинский (однодворец) Федор Павлович

Кислинский (однодворец) Федор Павлович

avatar

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кислинский (рекрут, Однодворец) Павел Мартемьянович

Мать: Кислинская Ольга Николаевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Загарева Ирина Кислинская

Мать ребёнка: Кислинская Наталья Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Белова Евдокия Кислинская

Мать ребёнка: Кислинская Наталья Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1864

Сын: Кислинский (однодворец) Иван Федорович

Мать ребёнка: Кислинская Наталья Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close