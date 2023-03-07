Кислинский (однодворец) Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Загарева Ирина Кислинская
Мать ребёнка: Кислинская Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Белова Евдокия Кислинская
Мать ребёнка: Кислинская Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
06.11.1864
Сын: Кислинский (однодворец) Иван Федорович
Мать ребёнка: Кислинская Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно