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Загарева Ирина Кислинская

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Кислинский (однодворец) Федор Павлович

Мать: Кислинская Наталья Федоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.?.1874

Муж: Загарев (однодворец) Иван Максимович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1879

Сын: Загарев (однодворец) Василий Иванович

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Иван Максимович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1883

Сын: Загарев (однодворец) Степан Иванович

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Иван Максимович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1889

Сын: Загарев (однодворец) Георгий Иванович

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Иван Максимович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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