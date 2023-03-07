Загарева Ирина Кислинская
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
18.?.1874
Рождение ребёнка
26.02.1879
Сын: Загарев (однодворец) Василий Иванович
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Иван Максимович
Рождение ребёнка
09.10.1883
Сын: Загарев (однодворец) Степан Иванович
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Иван Максимович
Рождение ребёнка
19.11.1889
Сын: Загарев (однодворец) Георгий Иванович
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Иван Максимович
Смерть
Неизвестно