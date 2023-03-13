Кувшинова (Шульгина) Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти07.01.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Шульгинъ Гаврила
Мать: Шульгина Анна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Шерстнева Пелагея
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Бракосочетание
28.01.1844
Муж: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.05.1845
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.10.1847
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.04.1850
Дочь: Мамыкина Мария
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.07.1852
Дочь: Кувшинова Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.09.1854
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.07.1857
Дочь: Сычева Марфа
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.02.1860
Сын: Кувшиновъ Алексей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.10.1862
Сын: Кувшиновъ Сергей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.07.1865
Сын: Кувшиновъ Андрей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Смерть
07.01.1895