Кувшинова (Шульгина) Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Шульгина) Мелания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

07.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шульгинъ Гаврила

Мать: Шульгина Анна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Шерстнева Пелагея

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1844

Муж: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
20.05.1845

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1847

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1850

Дочь: Мамыкина Мария

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1852

Дочь: Кувшинова Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1854

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1857

Дочь: Сычева Марфа

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1860

Сын: Кувшиновъ Алексей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1862

Сын: Кувшиновъ Сергей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1865

Сын: Кувшиновъ Андрей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.01.1895
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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