Маслова Фекла Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова Фекла Фомина

Маслова Фекла Фомина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Масловъ Иванъ

Отец ребёнка: Масловъ Иванъ

Рождение ребёнка
03.11.1901

Сын: Масловъ Лука

Отец ребёнка: Масловъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1901

Сын: Масловъ Павелъ

Отец ребёнка: Масловъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1903

Сын: Масловъ Григорий

Отец ребёнка: Масловъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1906

Сын: Масловъ Георгій

Отец ребёнка: Масловъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масловъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close