Маслова Фекла Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Масловъ Иванъ
Отец ребёнка: Масловъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.11.1901
Сын: Масловъ Лука
Отец ребёнка: Масловъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.11.1901
Сын: Масловъ Павелъ
Отец ребёнка: Масловъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.04.1903
Сын: Масловъ Григорий
Отец ребёнка: Масловъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.04.1906
Сын: Масловъ Георгій
Отец ребёнка: Масловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Масловъ Иванъ