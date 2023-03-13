Масловъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Масловъ Иванъ
Мать: Маслова Фекла Фомина
Бракосочетание
12.01.1914
Жена: Маслова Елена Еремеева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1915
Сын: Масловъ Николай
Мать ребёнка: Маслова Елена Еремеева
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан