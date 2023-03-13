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Масловъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Масловъ Иванъ

Мать: Маслова Фекла Фомина

Бракосочетание
12.01.1914

Жена: Маслова Елена Еремеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1915

Сын: Масловъ Николай

Мать ребёнка: Маслова Елена Еремеева

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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