Колычёва (Волконская) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычёва (Волконская) Мария Петровна

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

26.11.1755

Дата смерти

18.02.1818

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
1774

Муж: Колычёв Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1775

Сын: Колычёв Пётр Старший Михайлович

Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1775

Сын: Колычёв Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1777

Сын: Колычёв Пётр Младший Михайлович

Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1780

Сын: Колычёв Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1780

Сын: Колычёв Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1780

Дочь: Оболенская Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1780

Дочь: Колычёва Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Романова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Колычёва Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.05.1793

Сын: Колычёв Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колычёв Александр Михайлович

Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович

Смерть
18.02.1818
Москва, город федерального значения Москва
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