Колычёва (Волконская) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения26.11.1755
Дата смерти18.02.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Колычёв Пётр Старший Михайлович
Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович
Сын: Колычёв Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович
Сын: Колычёв Пётр Младший Михайлович
Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович
Сын: Колычёв Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович
Сын: Колычёв Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович
Дочь: Оболенская Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович
Дочь: Колычёва Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович
Дочь: Романова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович
Дочь: Колычёва Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович
Сын: Колычёв Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович
Сын: Колычёв Александр Михайлович
Отец ребёнка: Колычёв Михаил Петрович