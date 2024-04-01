Яркова Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярков Филип Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Ярков Василий Казак Кр.Полуденной Филипов
Отец ребёнка: Ярков Филип Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: (Яркова) Евдокия Филипова
Отец ребёнка: Ярков Филип Анисимов
Рождение ребёнка
07.08.1798
Сын: Ярков Степан Филипов
Отец ребёнка: Ярков Филип Анисимов
Рождение ребёнка
13.01.1801
Сын: Ярков Михаил Филипов
Отец ребёнка: Ярков Филип Анисимов
Смерть
Неизвестно