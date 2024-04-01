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Яркова Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярков Филип Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Ярков Василий Казак Кр.Полуденной Филипов

Отец ребёнка: Ярков Филип Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: (Яркова) Евдокия Филипова

Отец ребёнка: Ярков Филип Анисимов

Рождение ребёнка
07.08.1798

Сын: Ярков Степан Филипов

Отец ребёнка: Ярков Филип Анисимов

Рождение ребёнка
13.01.1801

Сын: Ярков Михаил Филипов

Отец ребёнка: Ярков Филип Анисимов

Смерть
Неизвестно

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