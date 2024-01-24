Трантин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрантин Михаил Александрович

Трантин Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: (Трантина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трантина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трантина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трантина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трантина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трантина Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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