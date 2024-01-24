Трантина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрантина Анастасия Ивановна

Трантина Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трантин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
26.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно

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