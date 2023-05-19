Диковский Константин Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1875
Дочь: Зиньковская Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Диковская Татьяна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Диковский Константин Константинович
Мать ребёнка: Диковская Татьяна Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно