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Диковский Константин Андреевич

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

21.05.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.09.1875

Дочь: Зиньковская Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Диковская Татьяна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Диковский Константин Константинович

Мать ребёнка: Диковская Татьяна Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диковская Татьяна Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно