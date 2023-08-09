Ткаченко (Одуд) Раиса Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1929
Дата смерти11.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1929
Рождение ребёнка
31.08.1949
Сын: Ткаченко Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ткаченко Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
20.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рязанов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1985
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно