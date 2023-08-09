Ткаченко (Одуд) Раиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Одуд) Раиса Андреевна

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Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.09.1929

Дата смерти

11.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1929

Отец: Одуд / Удод / Андрей Петрович

Мать: Одуд / Удод / Наталья Никитична

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.08.1949

Сын: Ткаченко Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ткаченко Дмитрий Михайлович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Владимир Михайлович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Дмитрий Михайлович

Смерть
11.09.1985
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край