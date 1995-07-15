Рязанов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.07.1923
Дата смерти15.07.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1923
Отец: Рязанов Михаил
Мать: не указана
Военная служба
13.11.1941
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
ЦАМО РФ шк-178,ящ-30
Военная служба
05.01.1942
Выбыл из в/ч по ранению
ЦАМО РФ ,Ф - 58-818883-646
Военная награда
12.07.1944
Приказ № 48/н издан ВС 198 сд 67 А № Приб.Фр. о награждении орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-5918
Военная награда
09.05.1945
Указом ПВС СССР награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ шк-75, ящ-1
Рождение ребёнка
20.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткаченко Раиса Андреевна
Военная награда
06.04.1985
Приказ МО СССР о награждении орденом "Отечественной войны" 2-ст
ЦАМО РФ шк-52,ящ-19
Похороны
После 15.07.1995
Смерть
15.07.1995
Причина смерти: Болезнь