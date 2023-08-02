Ткаченко Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1949

Сын: Ткаченко Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ткаченко Раиса Андреевна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Раиса Андреевна

Смерть
Неизвестно
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