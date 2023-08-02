Ткаченко Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1949
Сын: Ткаченко Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Ткаченко Раиса Андреевна
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткаченко Раиса Андреевна
Смерть
Неизвестно