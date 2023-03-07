(Галактионова-Галашичева) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Галактионова-Галашичева) Александра Дмитриевна

(Галактионова-Галашичева) Александра Дмитриевна

avatar

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

17.04.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Галактионов-Галашичев-Галашкин Дмитрий Галактионович

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Смерть
17.04.1884 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2 Умерла от красухи
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close