(Галактионова-Галашичева) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти17.04.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Галактионов-Галашичев-Галашкин Дмитрий Галактионович
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти. В разные периоды у родни фамилия то Галашкины, Галактионовы, Галашичевы. По отчеству Галактион.
Смерть
17.04.1884 ст.
ГАНО 504-18-2 Умерла от красухи