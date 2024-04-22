Ушаков Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
11.07.1866
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
11.07.1866
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
23.09.1867
Дочь: Ушакова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Анна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николаева
Смерть
Неизвестно