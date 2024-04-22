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Ушаков Федор Михайлович

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ушаков Михаил Алексеевич

Мать: Ширшина Прасковея Васильева (Стефанова)

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1866

Сын: Ушаков ВАСИЛИЙ Федорович

Мать ребёнка: Анна Николаева

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1866

Сын: Ушаков Семен Федорович

Мать ребёнка: Анна Николаева

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1867

Дочь: Ушакова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Анна Николаева

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаева

Смерть
Неизвестно
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