Анна Николаева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1866
Отец ребёнка: Ушаков Федор Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1866
Отец ребёнка: Ушаков Федор Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1867
Дочь: Ушакова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Ушаков Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно