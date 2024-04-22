Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Николаева

Анна Николаева

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1866

Сын: Ушаков ВАСИЛИЙ Федорович

Отец ребёнка: Ушаков Федор Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1866

Сын: Ушаков Семен Федорович

Отец ребёнка: Ушаков Федор Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1867

Дочь: Ушакова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Ушаков Федор Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close