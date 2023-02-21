Соинская Эстра Иоселева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Соинский Гец Иоселев
Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Соинская Двойра Иоселева
Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Соинская Липка Иоселева
Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Соинская Меира Иоселева
Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно