Соинская Эстра Иоселева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соинская Эстра Иоселева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Соинский Гец Иоселев

Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Соинский Сымон Иоселев

Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Соинский Абрам Иоселев

Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Соинская Двойра Иоселева

Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Соинская Липка Иоселева

Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Соинская Меира Иоселева

Отец ребёнка: Соинский Иосиль Гецов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соинский Иосиль Гецов

Смерть
Неизвестно
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