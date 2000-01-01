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Соинский Иосиль Гецов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Соинский Гец Сымонов

Мать: Соинская Марьяся Сымонова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Соинский Гец Иоселев

Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Соинский Сымон Иоселев

Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Соинский Абрам Иоселев

Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Соинская Двойра Иоселева

Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Соинская Липка Иоселева

Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Соинская Меира Иоселева

Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соинская Эстра Иоселева

Смерть
Неизвестно
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