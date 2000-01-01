Соинский Иосиль Гецов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Соинский Гец Сымонов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Соинский Гец Иоселев
Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Соинская Двойра Иоселева
Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Соинская Липка Иоселева
Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Соинская Меира Иоселева
Мать ребёнка: Соинская Эстра Иоселева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соинская Эстра Иоселева
Смерть
Неизвестно