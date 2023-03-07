(Луцкая) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Луцкая) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.02.1839

Пол

Женский

Отец

До 1812 г.р.

Мать

До 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1839

Отец: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Мать: Луцкая Христина Ивановна

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