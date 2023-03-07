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(Луцкая) Евдокия Тимофеевна
(Луцкая) Евдокия Тимофеевна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
21.02.1839
Пол
Женский
Отец
Луцкий Тимофей Дмитриевич
До 1812 г.р.
Мать
Луцкая Христина Ивановна
До 1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1839
Отец:
Луцкий Тимофей Дмитриевич
Мать:
Луцкая Христина Ивановна
Бердянск
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