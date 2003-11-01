Безматерных (Башкирова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безматерных (Башкирова) Валентина

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Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.12.1938

Дата смерти

?.11.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безматерных Эдуард Иванович

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безматерных Эдуард Иванович

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безматерных Эдуард Иванович

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безматерных Эдуард Иванович

Смерть
?.11.2003
Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
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