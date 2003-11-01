Безматерных (Башкирова) Валентина
Место рождения
Дата рождения18.12.1938
Дата смерти?.11.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.2003