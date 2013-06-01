Безматерных Эдуард Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезматерных Эдуард Иванович

Безматерных Эдуард Иванович

avatar

Место рождения

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.12.1936

Дата смерти

?.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Около 1917 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1936

Отец: Безматерных Иван Гаврилович

Мать: Зоя Александровна

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безматерных Валентина

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безматерных Валентина

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безматерных Валентина

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безматерных Валентина

Смерть
?.06.2013
Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close