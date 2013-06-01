Безматерных Эдуард Иванович
Место рождения
Дата рождения21.12.1936
Дата смерти?.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1936
Отец: Безматерных Иван Гаврилович
Мать: Зоя Александровна
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1964
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безматерных Валентина
Смерть
?.06.2013