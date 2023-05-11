Сусляков Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Южаков Евдакия Емельяновна
Отец ребёнка: Сусляков Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сусликов Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Сусляков Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Южакова Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Сусляков Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусорина Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Сусляков Емельян Николаевич
Смерть
Неизвестно