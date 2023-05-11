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Сусляков Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Южаков Евдакия Емельяновна

Отец ребёнка: Сусляков Емельян Николаевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сусликов Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Сусляков Емельян Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Южакова Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Сусляков Емельян Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусорина Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Сусляков Емельян Николаевич

Смерть
Неизвестно