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Екатерина Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1883

Муж: Никита Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1884

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1886

Сын: Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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