Екатерина Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1883
Муж: Никита Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1884
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
10.09.1886
Сын: Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно