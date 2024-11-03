Долотов Михаил Семенович 02.06.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долотов Михаил Семенович

Место рождения

Подчерково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

02.06.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923

Отец: Долотов Семен Степанович

Мать: Долотова (Ефанова) Дарья Васильевна

Подчерково, Дмитровский, Московская область
Призыв на военную службу
Неизвестно
Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Варшавы»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Военная награда
21.07.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
13.03.1947
Смерть
Неизвестно

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