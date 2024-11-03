Долотов Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения02.06.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923
Призыв на военную службу
Неизвестно
Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Варшавы»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Военная награда
21.07.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
13.03.1947
Смерть
Неизвестно