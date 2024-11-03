Долотова (Ефанова) Дарья Васильевна 13.03.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Долотова (Ефанова) Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1898 ст.

Отец: Ефанов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1920

Муж: Долотов Семен Степанович

Рождение ребёнка
12.12.1920

Дочь: (Долотова) Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Долотов Семен Степанович

Подчерково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1922

Дочь: (Долотова) Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Долотов Семен Степанович

Подчерково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.06.1923

Сын: Долотов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Долотов Семен Степанович

Подчерково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Долотов Николай Семенович

Отец ребёнка: Долотов Семен Степанович

Подчерково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1928

Дочь: (Долотова) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Долотов Семен Степанович

Смерть
Неизвестно

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