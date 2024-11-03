Долотова (Ефанова) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1898 ст.
Отец: Ефанов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1920
Рождение ребёнка
12.12.1920
Дочь: (Долотова) Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Долотов Семен Степанович
Рождение ребёнка
17.03.1922
Дочь: (Долотова) Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Долотов Семен Степанович
Рождение ребёнка
02.06.1923
Отец ребёнка: Долотов Семен Степанович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Долотов Николай Семенович
Отец ребёнка: Долотов Семен Степанович
Рождение ребёнка
01.07.1928
Дочь: (Долотова) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Долотов Семен Степанович
Смерть
Неизвестно