Симоненко Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Агриппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.

Сын: Симоненко Петр Никитич

Отец ребёнка: Симоненко Никита Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.

Сын: Симоненко Павел Никитич

Отец ребёнка: Симоненко Никита Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.

Сын: Симоненко Григорий Никитич

Отец ребёнка: Симоненко Никита Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1882 ст.

Сын: Симоненко Петр Никитич

Отец ребёнка: Симоненко Никита Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
26.01.1886 ст.

Сын: Симоненко Иван Никитич

Отец ребёнка: Симоненко Никита Иванович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоненко Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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