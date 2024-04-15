Симоненко Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.
Отец ребёнка: Симоненко Никита Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.
Отец ребёнка: Симоненко Никита Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.
Сын: Симоненко Григорий Никитич
Отец ребёнка: Симоненко Никита Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1882 ст.
Отец ребёнка: Симоненко Никита Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Симоненко Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно