Симоненко Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
02.09.1873 ст.
Марфа Романовна (Харченко) Коноваленко
Восприемник
12.10.1874 ст.
Параскева Павловна (Ковалева) Кулагина
Восприемник
09.08.1876 ст.
Мария Романовна Харченко
Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.
Мать ребёнка: Симоненко Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.
Мать ребёнка: Симоненко Агриппина Алексеевна
Восприемник
29.07.1878 ст.
Мария Павловна Ковалева
Восприемник
28.04.1879 ст.
Пелагея Романовна (Харченко) Марченко
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.
Сын: Симоненко Григорий Никитич
Мать ребёнка: Симоненко Агриппина Алексеевна
Восприемник
15.08.1882 ст.
Андрей Романович Харченко
Рождение ребёнка
21.11.1882 ст.
Мать ребёнка: Симоненко Агриппина Алексеевна
Восприемник
05.09.1885 ст.
Елизавета Романовна (Харченко) Будакова
Рождение ребёнка
26.01.1886 ст.
Мать ребёнка: Симоненко Агриппина Алексеевна
Восприемник
11.06.1892 ст.
Тимофей Романович Харченко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно