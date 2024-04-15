Симоненко Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
02.09.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Марфа Романовна (Харченко) Коноваленко
Восприемник
12.10.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Параскева Павловна (Ковалева) Кулагина
Восприемник
09.08.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Мария Романовна Харченко
Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.

Сын: Симоненко Петр Никитич

Мать ребёнка: Симоненко Агриппина Алексеевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.

Сын: Симоненко Павел Никитич

Мать ребёнка: Симоненко Агриппина Алексеевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
29.07.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Павловна Ковалева
Восприемник
28.04.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Романовна (Харченко) Марченко
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.

Сын: Симоненко Григорий Никитич

Мать ребёнка: Симоненко Агриппина Алексеевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
15.08.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Романович Харченко
Рождение ребёнка
21.11.1882 ст.

Сын: Симоненко Петр Никитич

Мать ребёнка: Симоненко Агриппина Алексеевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
05.09.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Елизавета Романовна (Харченко) Будакова
Рождение ребёнка
26.01.1886 ст.

Сын: Симоненко Иван Никитич

Мать ребёнка: Симоненко Агриппина Алексеевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
11.06.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Романович Харченко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симоненко Агриппина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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