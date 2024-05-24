Третьяков Александр Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Третьяков Георгий (Егор) Меркурьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Третьякова Хеония Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1856 ст.
Сын: Третьяков Артемий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно