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Третьяков Александр Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

тТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Третьяков Георгий (Егор) Меркурьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Третьякова Хеония Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1856 ст.

Сын: Третьяков Артемий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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