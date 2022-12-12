Родченкова Матрена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова Матрена Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Родченков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Родченков Василий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Родченков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Родченков Василий Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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