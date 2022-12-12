Родченкова Матрена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Родченков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Родченков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Родченков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Родченков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно