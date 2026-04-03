Макаров Александр Николаевич
мужской, родился 15.09.1961
умер 23.03.2026, Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
2009
Жена: скрыто настройками приватности
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
23.03.2026
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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