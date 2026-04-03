Макаров Александр Николаевич 15.09.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Александр Николаевич

Автор
СЧ
Червяк-Воронич С.

мужской, родился 15.09.1961

умер 23.03.2026, Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos

Бракосочетание
2009

Жена: скрыто настройками приватности

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Смерть
23.03.2026
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

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