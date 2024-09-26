Лазуткин Демид Парфенович (Панферович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазуткин Демид Парфенович (Панферович)

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Парфен Степанович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гликерия (Лукерья) Демидовна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Матрена Демидовна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1874

Жена: Исаева Ксения Леонтьевна

второй брак
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лазуткина) Анастасия Демидовна

Мать ребёнка: Исаева Ксения Леонтьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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