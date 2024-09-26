Лазуткин Демид Парфенович (Панферович)
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Парфен Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гликерия (Лукерья) Демидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Матрена Демидовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1874
Жена: Исаева Ксения Леонтьевна
второй брак
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лазуткина) Анастасия Демидовна
Мать ребёнка: Исаева Ксения Леонтьевна
Смерть
Неизвестно