Акав (Дуван) Леа (Ольга) Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акав (Дуван) Леа (Ольга) Исаковна

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Место рождения

Евпатория, Евпатория, Республика Крым

Дата рождения

26.08.1888

Дата смерти

08.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
07.07.1910

Сын: Акав Давид Ефимович

Отец ребёнка: Акав Ефим Давидович

Рождение ребёнка
17.10.1912

Сын: Акав Александр Ефимович

Отец ребёнка: Акав Ефим Давидович

Рождение ребёнка
02.08.1915

Сын: Акав Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Акав Ефим Давидович

Рождение ребёнка
10.09.1917

Дочь: Акав Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Акав Ефим Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акав Ефим Давидович

Смерть
08.10.1973
Похороны
Неизвестно
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