Акав (Дуван) Леа (Ольга) Исаковна
Место рождения
Дата рождения26.08.1888
Дата смерти08.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1910
Сын: Акав Давид Ефимович
Отец ребёнка: Акав Ефим Давидович
Рождение ребёнка
17.10.1912
Отец ребёнка: Акав Ефим Давидович
Рождение ребёнка
02.08.1915
Сын: Акав Сергей Ефимович
Отец ребёнка: Акав Ефим Давидович
Рождение ребёнка
10.09.1917
Дочь: Акав Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Акав Ефим Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акав Ефим Давидович
Смерть
08.10.1973
Похороны
Неизвестно