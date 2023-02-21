Блюм Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блюм Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1964

Дочь: Куделина Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Блюм Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
13.06.?

Дочь: Кулебакина Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Блюм Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блюм Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Блюм Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блюм Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Блюм Марфа Кирилловна

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