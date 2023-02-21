Блюм Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1964
Дочь: Куделина Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Блюм Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
13.06.?
Дочь: Кулебакина Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Блюм Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Блюм Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Блюм Марфа Кирилловна