Блюм (Литвинова) Марфа Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блюм (Литвинова) Марфа Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Кирилл

Мать: Литвинова Анастасия

Рождение ребёнка
13.07.1964

Дочь: Куделина Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Блюм Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
13.06.?

Дочь: Кулебакина Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Блюм Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блюм Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Блюм Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блюм Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Блюм Алексей Владимирович

Смерть
Неизвестно
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