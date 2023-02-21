Блюм (Литвинова) Марфа Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Кирилл
Мать: Литвинова Анастасия
Рождение ребёнка
13.07.1964
Дочь: Куделина Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Блюм Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
13.06.?
Дочь: Кулебакина Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Блюм Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блюм Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блюм Алексей Владимирович
Смерть
Неизвестно