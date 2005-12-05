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Зубарева Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1935

Дата смерти

05.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1935

Отец: Хорис Павел Лаврентьевич

Мать: Хорис Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.11.1950

Дочь: Новикова Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Зубарев Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Зубарев Леонид Васильевич

Смерть
05.12.2005
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