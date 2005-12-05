Зубарева Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1935
Дата смерти05.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1935
Отец: Хорис Павел Лаврентьевич
Мать: Хорис Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.11.1950
Дочь: Новикова Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Зубарев Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубарев Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Зубарев Леонид Васильевич
Смерть
05.12.2005