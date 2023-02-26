Исидор Корнилин
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Корнилий Яковлев
Мать: ?
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1797
Жена: Агафия Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1806
Сын: Косьма Исидоров
Мать ребёнка: Агафия Ефимова
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
02.10.1809
Дочь: Устиния Исидорова
Мать ребёнка: Агафия Ефимова
сельцо Савлуки
Работа или профессия
1809
сельцо Савлуки
дворовой человек
Смерть
Неизвестно