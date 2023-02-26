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Исидор Корнилин

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Корнилий Яковлев

Мать: ?

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1797

Жена: Агафия Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1806

Сын: Косьма Исидоров

Мать ребёнка: Агафия Ефимова

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
02.10.1809

Дочь: Устиния Исидорова

Мать ребёнка: Агафия Ефимова

сельцо Савлуки
Работа или профессия
1809
сельцо Савлуки
дворовой человек
Смерть
Неизвестно
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