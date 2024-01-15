Бутенко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бутенко Петр

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Мария

Мать ребёнка: Мария

г..Голая Пристань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно
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